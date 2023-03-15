В Минске назвали неприемлемыми призывы ЕП к поддержке деструктивных сил и санкциям

По мнению белорусских парламентариев, резолюция Европарламента демонстрирует "враждебную суть политики коллективного Запада", традиционно прикрытую "лозунгами о продвижении демократии и защите прав человека"

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Белорусские парламентарии назвали неприемлемыми призывы Европарламента (ЕП) к поддержке деструктивных сил в стране и за рубежом, а также режима санкций против Минска. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Совета Палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии в связи с резолюцией касательно республики.

В документе Европарламента, принятом ранее в среду, содержится осуждение решения белорусского суда по делам лауреата Нобелевской премии мира и руководителя незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого и экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, а также призыв к расширению санкций против Минска.

"Считаем абсолютно неприемлемым отождествление Европарламентом всего народа Беларуси с отдельными гражданами, совершившими конкретные преступления и осужденными в соответствии с законодательством Республики Беларусь", - говорится в заявлении Совета Палаты представителей. Белорусские депутаты также отметили неприемлемость призывов "к поддержке деструктивных сил в Беларуси и за рубежом, деятельность которых направлена на свержение законной власти неконституционным путем".

По их мнению, документ Европарламента демонстрирует "враждебную суть политики коллективного Запада", традиционно прикрытую "лозунгами о продвижении демократии и защите прав человека". "Резолюция в очередной раз демонстрирует неприкрытое лицемерие и двойные стандарты, особенно на фоне жестокости, проявляемой силовыми структурами отдельных стран - членов ЕС по отношению к собственным гражданам в ходе состоявшихся недавно и продолжающихся акций протеста, вызванных стремительным ухудшением социально-экономической ситуации из-за негативного влияния санкций", - добавили в белорусском парламенте.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в опубликованном среду комментарии для журналистов назвал решение Европарламента "отработкой чьего-то политического или экономического заказа". "Политика же евроструктур, которые уходят от взаимоуважительного диалога и не пытаются предложить ничего, кроме очередных принудительных мер в отношении независимой страны, тупикова. Печально, что Европарламент в данном контексте не занимает самостоятельную позицию", - подчеркнул он.