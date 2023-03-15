США могут обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником над Черным морем

В Госдепе при этом отметили, что при принятии таких решений "учитывают в первую очередь необходимость защищать источники и методы сбора информации"

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. США изучают возможность обнародования видеозаписи инцидента с беспилотником над Черным морем. Об этом заявил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.

"Мы рассматриваем такое решение, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности обнародования видеозаписи инцидента. - Но мы всегда при принятии таких решений учитываем в первую очередь необходимость защищать источники и методы сбора информации".

"На видео видно, что российский пилот сближается и совершенно непрофессиональным образом, как кажется, без какого-либо контроля над совершаемыми действиями практически сталкивается с американским беспилотником", - добавил Прайс.