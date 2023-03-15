США считают неубедительными объяснения посла России по беспилотнику

Госдеп настаивает, что беспилотник был над международными водами

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США считает неубедительными заявления посла РФ в США Анатолия Антонова об инциденте с беспилотником над Черным морем, в частности о том, что данные события произошли над международными водами. Об этом заявил в среду руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.

"Мы всегда должны осторожно относиться к тому, что говорит Россия. То, что мы слышали на этот счет от посла Антонова, - это чепуха. Беспилотник был над международными водами", - сказал он.