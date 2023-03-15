США ведут расследование обстоятельств перехвата их беспилотника над Черным морем

Глава Госдепа подчеркнул, что не станет строить предположения о том, "в чем могло заключаться намерение" российской стороны

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств перехвата американского многоцелевого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 российским истребителем над Черным морем. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Аддис-Абебе госсекретарь США Энтони Блинкен, отправившийся с визитами в Эфиопию и Нигер.

"Не могу в данный момент говорить о мотиве", - заявил глава внешнеполитического ведомства, комментируя действия российской стороны в упомянутом инциденте. "Но пусть идет расследование", - отметил Блинкен. "Конечно, мы будем находиться в тесной координации [действий] с союзниками и партнерами по завершении расследования", - пообещал госсекретарь.

При этом Блинкен утверждал, что Россия предприняла "небезопасные действия". Он повторил, что не станет строить предположения о том, "в чем могло заключаться намерение" российской стороны.