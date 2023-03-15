Комиссия парламента Франции согласовала текст законопроекта о пенсионной реформе

За принятие итогового текста проголосовали десять членов комиссии, против - четыре

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Комиссия, состоящая из членов Сената и Национального собрания Франции, в среду согласовала окончательную версию законопроекта о пенсионной реформе. Об этом на своей странице в Twitter сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн.

"Семь депутатов и семь сенаторов разного толка пришли к соглашению и предложили общий текст для сохранения нашей пенсионной системы", - отметила глава правительства.

По данным телеканала CNEWS, за принятие итогового текста проголосовали десять членов комиссии, против - четыре.

После одобрения комиссией законопроект будет внесен на голосование 16 марта сначала в Сенат, а затем в Национальное собрание. Если обе палаты проголосуют за документ, то он будет окончательно утвержден парламентом.

Проект реформы пенсионной системы был представлен Борн в середине января. Наряду с повышением пенсионного возраста до 64 лет он предполагает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену некоторых специальных пенсионных режимов.

Во Франции 15 марта проходил восьмой общенациональный день протеста против реформы. На некоторые из предыдущих манифестаций выходило свыше 1 млн человек по всей стране. При этом официальный представитель правительства Оливье Веран ранее заявил, что кабмин не откажется от пенсионной реформы, несмотря на протесты.