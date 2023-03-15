Вучич заявил представителю Госдепа о необходимости соблюдения соглашений по Косову

В соответствии с брюссельскими соглашениями в Косове должно быть создано сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике

БЕЛГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в ходе переговоров с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром заявил, что для продолжения процесса нормализации отношений между Белградом и Приштиной необходимо полное выполнение подписанных ранее соглашений.

"Президент Республики Сербия Александар Вучич сегодня принял заместителя помощника государственного секретаря и специального посланника Соединенных Штатов Америки на Западных Балканах Габриэля Эскобара, с которым обсудил процесс нормализации отношений с Приштиной, формирование Союза сербских муниципалитетов и возможности поиска компромиссных и устойчивых решений в диалоге, проводимом при посредничестве Европейского союза, - сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте главы государства. - Президент Вучич подтвердил неизменную позицию Сербии в отношении сохранения мира и стабильности в регионе и решения открытых вопросов между Белградом и Приштиной, сделав акцент на полном выполнении подписанных ранее соглашений и сохранении государственных и национальных интересов".

В соответствии с брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в Косове должно быть создано сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

27 февраля внешнеполитическая служба ЕС опубликовала "Соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии". Документ включает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипломатическими миссиями, а также юридические обязательства сторон работать над всеобъемлющей нормализацией отношений.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в 2008 году и в последнее время стремится вступить в международные организации. Против признания Косова выступают более половины из 193 стран ООН, в том числе Россия, Индия и Китай. Независимость Косова не признают 5 из 27 стран ЕС.