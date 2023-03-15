CNN: США дистанционно стерли с беспилотника чувствительное ПО до его падения в Черное море

По данным телекомпании, такая мера была предпринята, чтобы не допустить сбора Россией секретной информации

ТАСС, 15 марта. США удаленно стерли с беспилотника MQ-9 чувствительное программное обеспечение до его падения в Черное море. Об этом в среду сообщила журналист телекомпании CNN Наташа Бертранд в Twitter.

По данным ее источников, такая мера была предпринята, чтобы не допустить сбора Россией секретной информации.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром 14 марта полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В оборонном ведомстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря.