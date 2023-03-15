США заявили, что не хотят прямого столкновения с Россией

При этом, по словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, "русские не смогут запугать" Вашингтон, который намерен "летать, плавать и действовать повсюду, где позволяет международное право"

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Инциденты, подобные ситуации с упавшим в Черное море американским беспилотником, могут потенциально привести к прямому столкновению США и России, в Вашингтоне этого не хотели бы. Об этом заявил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.

"Подобные столкновения, подобные безрассудные маневры со стороны России могут потенциально привести к чему-то гораздо более опасному, - сказал Прайс. - Они потенциально могут привести к прямому контакту США и России. Этого не хотел бы никто, мы точно не хотели бы. Наше обращение к России в связи с этим - это не может продолжаться".

По его словам, США "продолжат летать, плавать и действовать повсюду, где позволяет международное право". "Если русские думают, что могут запугать нас, чтобы мы прекратили это делать, то они сильно ошибаются", - подчеркнул представитель Госдепа.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что американские беспилотники осуществляют сбор разведывательных данных, которые впоследствии используются Киевом для ударов по российским силам и территории РФ.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром 14 марта полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.