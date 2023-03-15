Дискуссии по зерновой сделке, оружие для Киева и обращение монахов. События вокруг Украины

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о продлении зерновой сделки не на 60, а на 120 дней, сообщил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

Монахи Киево-Печерской лавры обратились к властям Украины с просьбой не вмешиваться в дела церкви и разрешить им остаться в монастыре. С призывом "уважать религиозные места" выступил Папа Римский Франциск.

Дания объявила об отправке Киеву нового пакета военной помощи на $150 млн, а Испания сообщила о готовящейся передаче шести танков Leopard.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российская группировка "Центр" нанесла поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, за истекшие сутки противник потерял свыше 235 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Еще до 160 военнослужащих ВСУ потеряли в результате активных действий российской Южной группировки войск на донецком направлении. На купянском направлении потери ВСУ составили до 70 человек, на херсонском - до 35 человек, на южнодонецком и запорожском направлениях - до 75 военнослужащих.

Кроме того, за сутки уничтожены три радиолокационные станции (РЛС) украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, танк, боевая машина пехоты, несколько самоходных артиллерийских установок и другая бронетехника и артиллерийские вооружения ВСУ. На территории Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Зализнянское и расширяют окружение Артемовска (украинское название - Бахмут), который является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

ВСУ укрепят оборону

Оборона Артемовска будет усилена, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном его офисом в ночь на среду. "Провел заседание ставки. Доклады главкома, разведки, командующих направлений, - сказал Зеленский. - Основное внимание - ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск - прим. ТАСС) "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей ставки: усиливать это направление".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов негативно отреагировал на публикацию издания The Washington Post о существенном снижении за последний год боеспособности ВСУ вследствие уничтожения наиболее подготовленных частей. "Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию на территории нашей страны путем предоставления информации, не соответствующей действительности, - это не совсем приятная вещь", - заявил он в эфире национального телемарафона.

Песков о мобилизации

Вручение гражданам повесток в военкомат для уточнения данных - это "обычная практика", такая работа идет постоянно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения из ряда регионов о раздаче повесток мужчинам по месту проживания и на работе.

На вопрос о возможности проведения новой волны мобилизации представитель Кремля ответил: "Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется".

Зерновая сделка

Глава Минобороны Турции заявил в эфире телеканала TRT, что ведет переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки не на 60, а на 120 дней. По его словам, ООН "солидарна с Турцией" в этом вопросе. Акар выразил надежду на то, что "в ближайшие дни" получится добиться положительного решения вопроса.

Ранее по итогам консультаций с представителями ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия не против продления сделки после 18 марта, но лишь на 60 дней.

Оружие для Киева

Несколько стран намерены передать Украине истребители МиГ-29, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. Он не стал называть эти страны, сказав лишь, что они "в свое время и в соответствии со своими процедурами" объявят о принятых решениях. Польша располагает 28 истребителями МиГ-29, они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборк. Число планируемых к передаче Киеву самолетов этого типа пока не обнародовано.

Правительство Словакии "пока не приняло решение" о передаче Украине МиГ-29, сообщил министр обороны Ярослав Надь. По его словам, по этому вопросу "продолжаются переговоры на международной арене". Словакия в случае передачи истребителей Киеву рассчитывает получить от союзников по НАТО финансовую компенсацию в размере $900 млн.

Дания направит Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд крон ($150 млн), сообщило Минобороны страны. В пакет войдут вооружения и боеприпасы: стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины, зенитные ракеты. Финансирование поставки будет произведено из "украинского фонда", созданного по инициативе парламентских партий.

Испания "в ближайшее время" передаст Украине 6 танков Leopard 2A4, сообщило министерство обороны королевства. Запланирована также передача еще четырех танков. По данным Минобороны, 55 украинских военнослужащих прошли курс обучение по управлению этими машинами.

Борьба с коррупцией

В Министерстве обороны Украины создан департамент по предотвращению коррупции, сообщила пресс-служба ведомства. Исполняющий обязанности директора департамента Сергей Степанян призвал "военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов": "Если видите признаки коррупции в секторе обороны, предоставляйте информацию".

В январе этого года по обвинению в растрате и хищениях при закупках для Минобороны были уволены замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок ведомства Богдан Хмельницкий, бывший замглавы предприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко.

На этой неделе украинские СМИ сообщили о новом скандале с завышением закупочных цен. По данным депутата Верховной рады Александра Дубинского, на этот раз в Минобороны пытались в три раза дороже купить картофель. В свою очередь украинское издание "Апостроф" сообщило, что компания-поставщик отправила военным яблоки втрое дороже, чем они стоят в магазинах.

Обращение монахов

Монахи Киево-Печерской лавры из-за решения чиновников выселить их из обители обратились к властям страны с просьбой не вмешиваться в дела церкви. "Мы просим, умоляем оставить монахов в монастыре, в покое", - сказал в размещенном на сайте лавры видеообращении ее настоятель митрополит Павел. Он добавил, что монастырь готов сотрудничать с заповедником "Киево-Печерская лавра", и отверг подозрения в том, будто монахи намерены вывезти из храмов хранящиеся там святыни.

Папа Римский Франциск, комментируя ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, призвал стороны конфликта на Украине "уважать религиозные места". "Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего", - сказал он во время коллективной аудиенции.