15 марта, 18:23

Путин и Асад обсудили широкий круг политических вопросов

Как отметили в канцелярии сирийского лидера, стороны затронули двусторонние отношения, сотрудничество в различных сферах, а также последние события на региональной и международной аренах

БЕЙРУТ, 15 марта. /ТАСС/. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на переговорах в среду в Москве обсудили широкий круг политических и экономических вопросов. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера.

"Президент Башар Асад в ходе интенсивных переговоров обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным широкий круг политических и экономических вопросов, двусторонние отношения, сотрудничество в различных сферах, а также последние события на региональной и международной аренах", - говорится в заявлении.

Переговоры Путина и Асада завершились около 20:00. Как сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в общей сложности беседа продлилась три часа. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияАсад, Башар Хафез
© Информационное агентство ТАСС
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