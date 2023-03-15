Пентагон заявил, что авиация США продолжит полеты в международном воздушном пространстве

Глава ведомства добавил, что "великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей"

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил по итогам переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, что американская военная авиация продолжит свои полеты в международном воздушном пространстве.

"Я только что закончил телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей. США продолжат летать и действовать в любых местах, где разрешает международное право", - сказал Остин в среду на пресс-конференции.

Остин добавил, что американский беспилотник "выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве". "Этот опасный эпизод - часть общей модели агрессивных, рискованных и небезопасных действий со стороны российских пилотов в международном воздушном пространстве", - указал он.

"Россия обязана выполнять действия с использованием воздушных судов профессиональном и безопасно", - отметил Остин.

Глава Пентагона отказался раскрывать содержание беседы с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, но заверил, что США серьезно относятся к риску эскалации вокруг Украины.

"Я не буду говорить за министра Шойгу, - сказал Остин в ответ на просьбу раскрыть российскую реакцию на инцидент. - Не вдаваясь в детали, могу вновь подчеркнуть, что Соединенные Штаты продолжат операции везде, где позволяет международное право. При этом мы очень серьезно относимся к риску возможной эскалации. Именно поэтому я считаю, что важно сохранять каналы связи открытыми".

"Я считаю, что очень важно, что мы можем взять трубку телефона и поговорить друг с другом. Я считаю, что это поможет предотвратить ошибки в будущем", - добавил Остин.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В оборонном ведомстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.