СМИ: Израиль может продать Украине системы борьбы с беспилотниками

Радиус действия систем составляет около 40 км, и они могут быть размещены вблизи электростанций, поясняет Axios

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Власти Израиля одобрили экспортные лицензии для возможной продажи Украине систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами путем глушения радиосигналов. Об этом сообщил в среду информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их словам, министр обороны Йоав Галант и глава МИД Израиля Эли Коэн одобрили эти лицензии в середине февраля, однако известно об этом стало только сейчас. Данное решение Галант и Коэн приняли после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести обзор политики страны в отношении конфликта на Украине. Обзор был завершен, но никаких новых решений принято не было, подчеркнул Axios.

Во время поездки в Киев 15 февраля Коэн уведомил президента Украины Владимира Зеленского об одобрении лицензий для возможной продажи техники израильских компаний Rafael Advanced Defense Systems и Elbit System). Делегация Министерства обороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить информацию о системах борьбы с беспилотниками, которые производят эти компании. Никаких соглашений пока заключено не было.

Системы, которые Украина может приобрести у Израиля, используют средства радиоэлектронной борьбы для глушения сигналов и выведения из строя беспилотников. Радиус действия систем составляет около 40 км, и они могут быть размещены вблизи электростанций, поясняет Axios.

Израильский чиновник высокого ранга сообщил порталу, что одной из причин, по которым Израиль одобрил выдачу лицензий, было желание посмотреть, как системы обороны будут действовать против иранских беспилотников. Как отметили собеседники портала, Израиль впервые с начала специальной военной операции РФ одобрил лицензии для возможной продажи Киеву вооружений. Власти еврейского государства, поясняет Axios, старались не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может вызвать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам Израиля в Сирии.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В начале ноября 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.