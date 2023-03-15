Канада решила передать Украине еще 8 тыс. снарядов для гаубиц и 12 ракет для ПВО

В канадском Минобороны также заявили о начале отправки второй партии танков Leopard

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение передать Украине очередной пакет помощи, в который вошли снаряды для гаубиц и танков, ракеты для систем ПВО, а также Оттава начала отправку второй партии ранее обещанных Киеву танков Leopard 2. Об этом в среду говорится в заявлении главы канадского Минобороны Аниты Ананд.

"Канада передаст около 8 тыс. снарядов калибра 155 мм (подходят для гаубиц М777 - прим.ТАСС), а также 12 ракет [для систем] ПВО из арсеналов Вооруженных сил Канады. Канада также предоставит более 1,8 тыс. единиц 105-миллиметровых танковых снарядов", - указано в документе. Отмечается, что снаряды калибра 105 мм предназначены для танков Leopard 1, которые Украине передают Дания, Германия и Нидерланды. У танка Leopard 2 калибр орудия составляет 120 мм.

Кроме того, Оттава начала отгрузку еще четырех танков Leopard 2, которые ранее были обещаны Киеву в дополнение к уже поставленным четырем боевым машинам, которые находятся в Польше. Техника прибудет в Европу вместе с канадскими военными, которые будут обучать украинских коллег управлению танками, а также вспомогательным оборудованием и снаряжением. Помимо этого, в Польшу отправят и ранее обещанную ремонтно-эвакуационную бронемашину.