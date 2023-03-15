15 марта, 20:00
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев и Эрдоган обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической сферах, а также в области обороны

БАКУ, 15 марта. /ТАСС/. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в среду на встрече в Анкаре нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и процессе переговоров по мирному договору", - говорится в сообщении.

Алиев и Эрдоган также рассмотрели вопросы расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической сферах, в области обороны и оборонной промышленности, а также региональные вопросы.

Алиев 15 марта прибыл с двухдневным визитом в Анкару для участия в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств, на котором будут обсуждены вопросы ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции. 

Теги:
АзербайджанАрменияТурцияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЭрдоган, Реджеп ТайипСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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