США не знают, был ли "маневр" истребителя России в отношении беспилотника "преднамеренным"

Председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Марк Милли призвал "расследовать этот инцидент"

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Администрация США не готова сейчас с уверенностью утверждать, что пилот истребителя РФ намеренно предпринял маневр, который, по версии Вашингтона, привел к потере американского беспилотника MQ-9 над Черным морем. Такую позицию изложил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

"Что касается преднамеренности, я не знаю", - ответил он на вопрос журналиста. "Было это преднамеренно или нет? Пока не знаю. Мы знаем, что перехват был преднамеренным. Мы знаем, что агрессивное поведение было преднамеренным. Мы также знаем, что это было очень непрофессионально и очень небезопасно", - утверждал он.

Председатель КНШ добавил, что "пока не уверен" относительно того, был ли преднамеренным маневр, в результате которого, по версии американской стороны, якобы имело место "физическое соприкосновение" истребителя РФ и беспилотника MQ-9. "Это будет видно", - сказал он. Вместе с тем Милли заявил, что у США есть "исчерпывающие доказательства" того, что такое соприкосновение было.

Милли также изложил следующую версию: "Мы слышали о сбросе топлива и обо всем остальном. У нас есть видеодоказательства этого. Нет сомнений, что эта часть была преднамеренной. У меня нет такой же уверенности относительно именно физического соприкосновения летательных аппаратов". "Так что нам придется это выяснить", - добавил он.

На вопрос о том, считают ли США произошедшее "актом агрессии", Милли ответил: "Я не буду в это углубляться. Бывают происшествия. И мы, очевидно, не хотим вооруженного конфликта с Россией". По мнению Милли, США "на данном этапе следует расследовать данный инцидент".

Позиция России

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром 14 марта полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В оборонном ведомстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря.