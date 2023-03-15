Додон заявил, что США направили в Кишинев переговорщика по поводу приднестровского вопроса

По словам экс-президента Молдавии, бывший посол США Дерек Хоган сохранил в стране большое влияние

КИШИНЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что бывший посол США Дерек Хоган приехал, чтобы в кулуарах обсудить с руководством Молдавии совместные действия в отношении Приднестровья.

"Я считаю, что Хоган приехал в Республику Молдова, чтобы попробовать убедить [президента] Майю Санду сделать некоторые вещи, которые она, скорее всего, не хочет делать. Этот вопрос связан с Приднестровьем <...>, с ситуацией в регионе. Считаю, что американцы хотят определенной украинизации Республики Молдова <...> это очень рискованно для нашей страны", - отметил Додон в среду, отвечая на вопросы журналиста онлайн в социальных сетях.

По его словам, Хоган, который сегодня является первым заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, сохранил большое влияние в Молдавии.

"Он обеспечил победу Майе Санду и победу Партии действия и солидарности на выборах в 2021 году. Мы знаем, как это было сделано, про Конституционный суд и так далее", - сказал Додон.

Ранее Минобороны России сообщило о значительном скоплении личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не планирует вводить свои войска на территорию Приднестровья, поскольку считает ее частью Молдавии. Как считают наблюдатели, в дестабилизации в Молдавии в первую очередь заинтересован Запад.

Хоган прибыл в Кишинев во главе делегации Госдепа США. Как проинформировало посольство этой страны, США планируют оказать поддержку Молдавии, пострадавшей от последствий кризиса на Украине.