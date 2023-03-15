15 марта, 20:20

Премьер-министр Словении посетит Киев в апреле

Роберт Голоб получил личное приглашение от президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Словенское агентство печати

ЛЮБЛЯНА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб посетит Киев в апреле. Об этом в среду сообщает Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Голоб получил личное приглашение посетить Киев от президента Украины Владимира Зеленского. По официальным данным из кабинета премьера, его визит на Украину находится на стадии подготовки. Однако, по информации от источников STA, политик отправится с официальным визитом в Киев в апреле.

27 июля 2022 года министр иностранных дел республики Таня Файон посетила Киев, где участвовала в подписании меморандума о взаимопонимании в сфере кибербезопасности между Словенией и Украиной. Файон вместе с властями Украины говорила о "конкретных проектах гуманитарной помощи, таких как разминирование и реабилитация раненых", где Словения хочет помочь, исходя из накопленного республикой опыта. 

Теги:
УкраинаСловенияЗеленский, Владимир АлександровичГолоб, Роберт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация