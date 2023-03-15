Президент Израиля предложил коалиции и оппозиции компромиссный вариант судебной реформы

По словам Ицхака Герцога, страна находится "в разгаре глубочайшего кризиса"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог выступил в среду вечером со специальным телеобращением к нации, в котором объявил, что подготовил компромиссный вариант судебной реформы, вызвавшей в стране массовые протесты оппозиции. Трансляцию его выступления вели ведущие телеканалы.

Обращаясь к согражданам, глава государства предупредил, что на фоне споров между правящей коалицией и оппозицией по поводу упомянутой реформы страна оказалась на грани гражданского конфликта и стоит сейчас на распутье.

"Тот, кто думал, что гражданская война - это предел, до которого мы не дойдем, понятия не имеет, насколько все серьезно. Именно сейчас, когда мы готовимся отмечать 75-летие нашей страны, бездна очень близка. Гражданская война - это красная черта, и я любой ценой не допущу этого", - сказал президент.

По его словам, Израиль сейчас находится "в разгаре глубочайшего кризиса", а ожесточенность сторон лишь нарастает.

"Но я всем сердцем верю, что сейчас у нас имеется историческая возможность провести умную и правильную реформу всех ветвей власти в нашей любимой демократической стране. Мы находимся на перекрестке - или кризис, или положительный шаг в будущее", - уверен Герцог.

Президент заверил, что подготовленный им вариант решения по судебной реформе учитывает мнения всех слоев израильского общества, защищает интересы всех групп, включая меньшинства, и сохранит независимость судебной системы. Этот проект разработан по итогам продолжительных консультаций с представителями всех сторон, отметил он. Не раскрывая деталей, Герцог сообщил, что уже в среду вечером полный текст его предложения будет доступен на специальном сайте, копия текста также направлена всем депутатам Кнессета (парламент). Он призвал всех политиков, общественных деятелей и неравнодушных граждан ознакомиться с предложением и высказать свое мнение о нем.

Как отметил Герцог, по итогам многодневных консультаций по вопросу судебной реформы он "понял, насколько широко общее согласие граждан" относительно необходимости преобразований в юридической системе страны, однако "осуществлять их нужно по-умному". "Большинство израильских граждан стремятся к варианту [реформы], который принесет нам и справедливость, и мир, все хотят прийти к какому-то сбалансированному решению, которое раз и навсегда согласует взаимоотношения между всеми ветвями власти в Израиле", - сказал он.

Президент подчеркнул, что проект судебной реформы, подготовленный правительством Биньямина Нетаньяху, должен быть полностью отклонен, а предложенный им вариант призван "послужить основой для нового законодательства <...> и станет основой для широкого обсуждения в Кнессете". Компромиссный вариант, заверил Герцог, укрепит позиции и парламента, и правительства, и судебной системы. "Я уверен, этот вариант юридической реформы принесет справедливость и мир", - заключил президент Израиля.

Протесты в Израиле

Массовые выступления оппозиции против кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце прошлого года, продолжаются с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиционеров.