В Дании не считают опасной бомбу, которая еще может находиться на "Северном потоке"

В МИД королевства подтвердили получение информации от России о возможном наличии еще одного взрывного устройства

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. МИД Дании подтвердило в среду корреспонденту ТАСС, что власти страны получили информацию России о возможном наличии еще одного взрывного устройства на трубе газопровода "Северный поток". В королевстве считают, что в этом районе нет непосредственной опасности для людей или судов.

"Министерство иностранных дел может подтвердить, что власти получили информацию от компании, стоящей за "Северным потоком - 2", о том, что в непосредственной близости от газопровода был замечен небольшой объект. Впоследствии в МИД поступил запрос от российских властей, в котором внимание обращается на информацию компании "Северный поток - 2".

Соответствующие органы пришли к выводу, что объект не представляет непосредственной угрозы безопасности и что в этом районе нет непосредственной опасности для людей или судов. Власти проводят расследование и внимательно следят за ситуацией, соответствующие органы предоставят дополнительную информацию, когда смогут", - отметили в МИД.

Как утверждает ведомство, Дания информировала Россию о ходе расследования и отвечала на запросы Москвы. "Дания постоянно информировала Россию о ходе расследования и отвечала на запросы оттуда. Операторы трубопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG обратились к властям Дании с запросом и получили разрешение на проведение морских исследований в связи с повреждением трубопроводов. Министерство иностранных дел также может заявить, что в исключительной экономической зоне Дании все суда пользуются свободой судоходства, однако для некоторых видов деятельности требуется разрешение или консультация с датскими властями", - прокомментировали в датском МИД.

Ведомство также приводит слова его главы Ларса Лёкке Расмуссена: "Ранее мы проинформировали Россию, что датские власти находятся в процессе оценки безопасности и экологических аспектов и что мы хотим вернуться к их расследованию, как только сможем. Кроме того, ранее мы давали разрешение компании, стоящей за Nord Stream 2, на расследование этого вопроса. Именно это исследование привело к новому открытию, которое мы сейчас рассматриваем".

Еще одно взрывное устройство на трубе

Как сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин, судно "Газпрома" обнаружило свидетельство возможного наличия еще одного взрывного устройства на трубе "Северного потока" в 30 км от места предыдущего теракта. Он напомнил, что "Газпром" ранее получил разрешение от датских властей на исследование места взрывов на "Северном потоке", но не ограничился этим, и арендованное компанией судно пошло дальше вдоль трубопровода. По словам президента, был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв, а речь идет о самых уязвимых местах газопровода - стыках труб. Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства, которое может быть заложено под трубопроводную систему.

Как подчеркнул Путин, судя по всему, вдоль "Северного потока" было заложено несколько взрывных устройств, что-то взорвалось, что-то нет, по каким причинам - не понятно.

Россия "хотела бы получить разрешение от датских властей на то, чтобы самостоятельно либо совместно с ними, а лучше, сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые обследования, а если нужно - и обезвредить взрывное устройство, если оно там есть, конечно". Но на запрос РФ датский власти направили ответ, что они сами этим займутся и ответят на предложение, когда сочтут нужным. По его словам, обращение к датским властям было сделано "по-тихому, без шума без всякого", но "ответ был неопределенным, если просто сказать, никакого ответа".

О терактах

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

Американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил 8 февраля в своей статье, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".

На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорится, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.