Премьер Израиля отверг предложенный президентом компромисс по судебной реформе

Биньямин Нетаньяху считает, что ключевые части плана закрепляют существующую ситуацию и не привносят требуемого баланса между ветвями власти в стране

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг компромиссное предложение по спорной судебной реформе, выдвинутое в среду вечером президентом страны Ицхаком Герцогом. По мнению главы правительства, президентский план не обеспечивает того баланса между ветвями власти, к которому стремится правящая коалиция.

"К сожалению, то, что представил президент, не было согласовано с представителями коалиции. Ключевые части плана, который он представил, лишь закрепляют существующую ситуацию и не привносят требуемого баланса между ветвями власти в Израиле. Такова горькая правда", - написал Нетаньяху на странице в Twitter.

Он приветствовал попытки президента провести переговоры по судебной реформе, обвинив оппозицию в неготовности к диалогу. "Любая попытка достичь соглашения и вести переговоры, безусловно, уместна, поэтому представители коалиции раз за разом ходили к президенту и беседовали, тогда как представители оппозиции не были готовы провести хоть одну дискуссию", - отметил премьер.

Герцог 15 марта выступил с телеобращением к нации, в котором заявил, что Израиль оказался на грани гражданского конфликта из-за споров вокруг судебной реформы, и призвал все стороны к компромиссу. Президент изложил свои предложения в подробном плане, который доступен для чтения на специальном сайте, и призвал всех политиков и представителей общественности ознакомиться с ним.

Протесты в Израиле

Массовые выступления оппозиции против кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце 2022 года, продолжаются с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиционеров.