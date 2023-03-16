Лидеры стран ОТГ обсудят в Анкаре координацию усилий в борьбе со стихийными бедствиями

Также ожидается, что они поднимут тему деятельности Тюркского инвестиционного фонда

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Лидеры стран Организации тюркских государств (ОТГ) на внеочередном саммите в Анкаре в четверг намерены выразить солидарность с Турцией в связи с разрушительными землетрясениями, которые произошли на ее юго-востоке в феврале, а также обсудить вопрос формирования механизма гражданской защиты от стихийных бедствий. Об этом сообщили ТАСС в секретариате организации.

Лидеры стран ОТГ, кроме того, обсудят тему деятельности Тюркского инвестиционного фонда. По итогам саммита может быть принята совместная декларация, не исключил генсек организации Кубанычбек Омуралиев.

Встреча пройдет под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана. Ее повестка - "Стихийные бедствия: управление в экстренных ситуациях и гуманитарная помощь". Саммиту будет предшествовать встреча глав МИД ОТГ.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. По прогнозам ООН, ущерб от стихийного бедствия может составить $100 млрд. В Турции погибли более 48 тыс. человек.

Организация тюркских государств была создана в 2009 году как Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Свое нынешнее название получила в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия. На предстоящий саммит в качестве наблюдателя также приглашена непризнанная международный сообществом Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК).