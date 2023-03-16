Французские законодатели рассмотрят финальную версию проекта пенсионной реформы

Сенат намерен провести голосование на утреннем заседании

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Парламент Франции рассмотрит в четверг на раздельных заседаниях двух своих палат финальную версию проекта пенсионной реформы, согласованной накануне совместной комиссией из депутатов и сенаторов. Сенат планирует провести голосование на утреннем заседании, тогда как Национальное собрание выскажет свое отношение к документу во второй половине дня.

Если каждая из палат проголосует за финальную версию законопроекта, это будет означать окончательное принятие парламентом пенсионной реформы. Между тем в среду вечером часть законодателей еще не определила собственную позицию по поводу планируемого повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Планы реформы вызвали серию массовых акций протеста со стороны ведущих профсоюзов страны и неоднозначное отношение населения.

Юридические эксперты напомнили, что правительство располагает возможностью утвердить финальную версию реформы без голосования на основе параграфа 49.3 конституции. Эта статья наделяет премьер-министра полномочиями останавливать дебаты в Национальном собрании для проведения законопроекта без голосования. Однако депутаты имеют возможность блокировать это решение, поставив вопрос о недоверии правительству. В случае одобрения предложения депутатов законопроект считается непринятым.

Согласно заявлениям, сделанным в последние часы в среду представителями правительства, исполнительная власть отдает все же предпочтение проведению голосования. "Большинство депутатов поддержат проект", - уверена премьер-министр Элизабет Борн.

Официальный представитель кабинета министров Оливье Веран заверил, что "правительство больше, чем когда-либо прежде, стремится к формированию твердого большинства в поддержку безотлагательной и необходимой для страны реформы". По его словам, "речь не идет о том, чтобы предоставить карт-бланш правительству". "Это не демонстрация лояльности, а проявление ответственности", - заявил он по итогам последнего перед голосованием заседания кабинета министров.

"Власти настроены в отношении перспектив принятия реформы более оптимистично, чем это было еще недавно", - считает известный телевизионный обозреватель Ален Дюамель. В то же время, согласно опросам социологической службы Elabe, 62% французов выступают за продолжение социальных акций протеста против реформы независимо от того, будет она одобрена парламентом или утверждена правительством с помощью параграфа 49.3 конституции. В пользу продолжения протестов высказались, в частности, 77% рабочих и 76% служащих. Вместе с тем 74% респондентов в канун финального голосования были убеждены, что в итоге реформа все же будет принята и претворена в жизнь.

В среду в 230 французских городах прошел уже восьмой с конца января день всеобщего протеста против пенсионной реформы. Один из лидеров протестного движения глава Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинез призвал президента республики Эмманюэля Макрона "проконсультироваться с народом". По сообщению сайта Actu.fr, в среду профсоюз энергетиков в Вандее в знак протеста против планов повышения пенсионного возраста отключил на несколько часов электричество в доме сенатора Брюно Ретайе, главы фракции партии "Республиканцы" и одного из убежденных сторонников реформы.

Проблема финансирования пенсий

Правительственный проект реформы пенсионной системы был представлен центристским кабинетом Борн в середине января. Национальное собрание не успело завершить первое чтение в предусмотренный срок. Проект был передан затем в Сенат, где был одобрен. После этого документ направили в совместную комиссию двух палат, которая и выработала финальную версию.

Наряду с повышением пенсионного возраста реформа предусматривает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс., а также отмену некоторых специальных пенсионных режимов. Французские власти объясняют необходимость реформы демографическими и финансовыми причинами. Во республике ожидаемая продолжительность жизни увеличилась, достигнув к настоящему времени 85 лет для женщин и 79 лет для мужчин.

Близкие к правительству экономисты утверждают, что бремя выплаты пенсий может оказаться непосильным по мере замедления темпов роста экономики. В начале этого десятилетия республика ежегодно расходовала на пенсии более €331 млрд. Это составляло 14,4% ВВП. В Организации экономического сотрудничества и развития указывают, что французы в возрасте 60-64 лет работают сейчас менее продолжительное время, чем в других странах Европы, где пенсионный возраст выше.

На одного пенсионера во Франции уже сейчас приходится менее двух работающих. Однако пенсионный возраст страна поднимает одной из последних среди государств Европейского союза. В Дании, например, ожидаемая средняя продолжительность жизни чуть меньше, чем во Франции, но уже сейчас на пенсию уходят в 67 лет. В 2035 году североевропейское королевство планирует поднять планку до 69 лет, а в 2040 году - до 70.