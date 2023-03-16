В Токио состоятся переговоры лидеров Японии и Республики Корея

Ожидается, что встреча должна стать важным этапом в улучшении отношений между странами

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль в четверг проведут переговоры в Токио. Ожидается, что эта встреча станет важным этапом в улучшении отношений между двумя странами.

Решение конфликтов

Одним из основных камней преткновения между Японией и Южной Кореей долгое время оставались разногласия вокруг выплат жертвам подневольного труда. В 2018 году южнокорейский суд обязал японские компании Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel выплатить компенсации корейцам, которых во время Второй мировой войны эксплуатировали власти Японии. В Токио в ответ заявили, что все финансовые претензии подобного рода были урегулированы еще в 1965 году при установлении двусторонних дипломатических отношений, и остро отреагировали, введя некоторые торговые ограничения. Компании же отказались выполнять предписание суда.

6 марта глава МИД Южной Кореи Пак Чин объявил о плане создания общественного фонда для выплат компенсаций жертвам принудительного труда за счет пожертвований третьих лиц. Участие японских компаний, которых в 2018 году Верховный суд обязал выплатить компенсации истцам, в предложенной схеме будет необязательным. Ожидается, что активную роль в фонде сыграют POSCO и другие южнокорейские компании, получившие значительную экономическую выгоду от восстановления отношений с Японией в 1965 году. При этом СМИ Республики Корея допускают, что японские компании-ответчики могут вовсе не участвовать в инициативе.

В ответ министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио приветствует соответствующее решение южнокорейских властей и готов продолжать всестороннее развитие отношений с Сеулом. По словам Хаяси, оба государства важны друг для друга и должны вместе сотрудничать для решения различных проблем. Министр пообещал укреплять стратегическое партнерство как в двустороннем формате между Японией и Южной Кореей, так и в трехстороннем формате при участии США.

Взаимное сближение

6 марта с важным заявлением также выступил южнокорейский министр торговли, промышленности и энергетики Ли Чхан Ян, который объявил, что Республика Корея и Япония обсуждают отмену японских ограничений на экспорт ключевых для производства чипов и дисплеев материалов. Он отметил, что развитие сотрудничества между странами в промышленной сфере тем самым станет более вероятным.

В 2019 году японское правительство ввело экспортный контроль в отношении трех материалов и исключило Республику Корея из списка стран, к которым применяется принцип наибольшего благоприятствования. Как считают в Сеуле, этим меры были приняты в ответ на решение южнокорейского Верховного суда о выплатах компенсации жертвам принудительного труда. Реакция предыдущей администрации Республики Корея не заставила себя ждать - была подана жалоба в ВТО, разбирательства по поводу которой затем были приостановлены.

Кроме того, по данным агентства Kyodo, Япония и Республика Корея намерены впервые за пять лет возобновить переговоры по вопросам безопасности между представителями внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. В ходе них, как ожидается, планируется обсудить ситуацию на Корейском полуострове и обмен информацией для отслеживания запусков баллистических ракет КНДР. Япония и Южная Корея проводили диалог по вопросам безопасности между представителями МИД и Минобороны с 1998 года. Между тем в 2018 году на фоне ухудшения двусторонних отношений стороны прекратили консультации в таком формате.

Усиление сотрудничества

Согласно информации Kyodo, представители оборонных ведомств Японии и Республики Корея также намерены в апреле при участии американской стороны обсудить в Вашингтоне вопрос передачи информации в режиме реального времени между Токио и Сеулом о ракетных пусках КНДР. В настоящий момент японские и южнокорейские власти обмениваются данными по предварительному запросу, что влияет на скорость реагирования двух стран на ракетные пуски. В связи с этим незамедлительный обмен информацией может улучшить координацию Токио и Сеула в вопросе определения траектории и характеристик ракет КНДР, а также в области осуществления их возможного перехвата.

Помимо этого, как отмечает газета Yomiuri, Сеул намерен уведомить Токио о возобновлении действия двустороннего соглашения об обмене разведданными (GSOMIA), которое в 2019 году было приостановлено южнокорейской стороной из-за конфликта вокруг компенсаций жертвам принудительного труда. Оно предусматривает предоставление Южной Кореей Японии данных о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от перебежчиков из КНДР. Токио делится с Сеулом сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам. Ожидается, что президент Юн Сок Ёль и Кисида подтвердят важность GSOMIA на переговорах.

Наконец, по данным источников Kyodo, Кисида рассматривает возможность ответного визита в Республику Корея нынешним летом. Тем самым он рассчитывает придать импульс улучшению отношений между двумя странами, что в свою очередь может привести к значительному усилению сотрудничества Токио и Сеула.