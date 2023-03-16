В Токио состоятся переговоры глав Минобороны Японии, Британии и Италии

Стороны должны обсудить вопросы оборонного сотрудничества

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Министры обороны Японии, Великобритании и Италии в четверг проведут очные переговоры в японской столице. Ожидается, что они обсудят вопросы оборонного сотрудничества, включая совместную разработку истребителя шестого поколения.

Боевой самолет

Помимо трехсторонних встреч, глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада проведет и двусторонние переговоры со своими итальянским и британским коллегами. В анонсе Минобороны Японии в связи с этим было подчеркнуто, что Великобритания и Италия являются глобальными стратегическими партнерами Токио, с которыми японские власти разделяют фундаментальные ценности.

Встреча министров имеет большое значение в связи с тем, что в декабре 2022 года Япония, Великобритания и Италия достигли договоренности о совместной разработке истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году. Программы Tempest, реализуемая Лондоном и Римом, и японская F-X - были объединены под общим названием GCAP (Global Combat Air Programme). Проект нацелен на создание истребителя, который станет альтернативой разработкам США и ЕС. При этом оперативная совместимость с техникой США и НАТО будет его центральной концепцией.

Три страны намерены использовать свои передовые технологические наработки для воплощения проекта в жизнь и последующей модернизации истребителей. К 2024 году планируется начать этап разработки конструкции, а до этого партнерам еще предстоит договориться о затратах на осуществление программы.

Распределение ролей

По данным агентства Bloomberg, Япония, Великобритания и Италия намерены к концу года создать международную компанию для реализации своих планов по созданию истребителя нового поколения. Отмечается, что в сейчас уже идут обсуждения этого вопроса, однако эти сроки могут сдвинуться. В частности, стороны пока не приняли решение, где будет зарегистрирована организация. Переговоры сосредоточены на том, станет ли Великобритания ведущим партнером проекта или три страны будут иметь равные доли собственности.

Между странами также пока нет соглашения, кому будут принадлежать интеллектуальная собственность и коммерческие права на разработку. При этом в декабре прошлого года источник в Министерстве обороны Японии сообщил информационно-аналитической группе Jane’s, что новый боевой самолет может совершить первый полет до конца десятилетия.

Международное партнерство

Ведущими фирмами-подрядчиками, которые возглавили консорциум по созданию будущего истребителя, стали британская корпорация BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo. Помимо них в работах будут задействованы и другие предприятия этих трех стран. Так, 15 марта японская корпорация Mitsubishi Electric, компания Leonardo, ее британское подразделение Leonardo UK, а также итальянская Elettronica заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки истребителя шестого поколения.

Кроме того, в январе Япония и Великобритания подписали соглашение об укреплении связей в сфере обороны, которое позволит странам размещать войска на территории друг друга при проведении совместных учений и реагировании на ЧП. По словам японского премьер-министра Фумио Кисиды, такое соглашение станет основой оборонного сотрудничества двух стран. В связи с этим можно предположить, что предстоящие переговоры глав Минобороны позволят укрепить партнерство Токио и Лондона, а также усилить вовлеченность Рима в их взаимодействие.