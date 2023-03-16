Профсоюзы Греции проводят всеобщую суточную забастовку из-за катастрофы поезда 1 марта

Всеобщая конфедерация труда потребовала провести "полное расследование причин аварии и установить виновных"

АФИНЫ, 16 марта. /ТАСС/. Высший совет профсоюза государственного сектора Греции (ВСПГС, ADEDI), Всеобщая конфедерация труда Греции (ВКТГ, GSEE) и некоторые отраслевые профобъединения проводят в четверг всеобщую суточную забастовку с требованием найти и наказать виновников катастрофы пассажирского поезда в Темпи около города Лариса в ночь на 1 марта.

ВКТГ подчеркнула, что "тщательное расследование и возложение ответственности за катастрофу, а также принятие мер к тому, чтобы больше не оплакивать потерю жизни людей, является основным требованием общества и лежит в основе забастовочной акции".

"Мы не позволим, чтобы непрозрачность, утаивание, перекладывание ответственности и любые задержки привели к забвению", - заявила конфедерация, потребовав провести "полное расследование причин аварии и установить виновных".

В свою очередь ВСПГС пообещал "не позволять скрыть преступление в Темпи". Помимо установления и наказания виновных, профобъединение госсектора требует "прекратить политику приватизации, коммерциализации и использования государственных услуг на основе частных экономических критериев, перестать считать защиту труда и жизни издержкой".

Как сообщила газета EFSYN, МВД Греции подало на профобъединение госсектора в суд и потребовало объявить забастовку 16 марта незаконной. Афинский суд первой инстанции признал стачку незаконной, однако ВСПГС заявил, что "это решение является провокацией" и всеобщая забастовка в четверг обязательно состоится. Позднее выяснилось, что суд на самом деле признал незаконной не всеобщую забастовку, а другую акцию протеста работников госсектора, которая была запланирована на тот же день из-за недовольства законом об оценке их квалификации.

Поэтому всеобщая акция протеста в четверг состоится в том же формате, как и было объявлено ранее. В ней примут участие авиадиспетчеры, моряки судов, железнодорожники, преподаватели учебных заведений, госслужащие, таксисты, работники некоторых других профессий. Будут отменены все авиарейсы в Грецию и из нее, все суда останутся в портах. Метро и трамваи в Афинах будут работать всего пять часов днем, чтобы дать возможность трудящимся прийти на массовые митинги в центре столицы. Автобусы и троллейбусы будут ходить только с 09:00 по местному времени (10:00 мск) до 21:00 (22:00 мск). Пригородные электрички останутся в депо, так как движение всех поездов в стране приостановлено после железнодорожной катастрофы.

Профсоюзы журналистов Греции провели суточную забастовку в среду, чтобы иметь возможность освещать в четверг стачку работников государственного и частного секторов. Журналисты также требуют наказать виновных в катастрофе поезда.

Крупнейшая железнодорожная авария в истории Греции

По сообщению транспортной компании Hellenic Train, в пассажирском поезде, который столкнулся с грузовым в ночь на 1 марта недалеко от города Лариса, находилось примерно 350 человек. По данным пожарной службы Греции, погибли 57 человек. Несколько пострадавших остаются в больницах.

После этой аварии представители профсоюзов железнодорожников заявили о проблемах с обеспечением безопасности движения на железной дороге Афины - Салоники. По их словам, на некоторых ее участках, где скорость поездов достигает 160 км/ч, не работают системы световой сигнализации и автоматического управления, а движение составов не отображается на экранах мониторов. Машинисты фактически ведут поезда в ручном режиме. Правительство объявило во вторник меры по повышению безопасности на железных дорогах и рассчитывает постепенно возобновить движение поездов в стране с 22 марта.