Герасимов и Милли обсудили вызывающие обеспокоенность вопросы

Подробности их разговора не будут раскрываться, говорится в заявлении официального представителя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэвида Батлера

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли обсудили в среду по телефону вопросы в сфере безопасности, вызывающих обеспокоенность. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

По его словам, Герасимов и Милли "обсудили несколько касающихся безопасности вопросов, вызывающих обеспокоенность". "В соответствии со сложившейся практикой, конкретные подробности их разговора не будут раскрываться", - отмечается в документе.

В Минобороны РФ сообщили о том, что глава этого ведомства генерал армии Сергей Шойгу и его американский коллега Ллойд Остин 15 марта провели переговоры, в ходе которых основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотника США над Черным морем. Кроме того, главы военных ведомств отметили важность сохранения военных каналов связи для обсуждения кризисных ситуаций крупнейшими ядерными державами. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром 14 марта полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В оборонном ведомстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря.