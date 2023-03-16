Экс-президент Додон призвал Кишинев и Тирасполь снять напряженность призывом к миру

Он считает, что "геополитические интересы других стран заключаются в дестабилизации ситуации в Молдавии"

КИШИНЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Президенты Молдавии Майя Санду и непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский должны обратиться с совместным заявлением к международному сообществу, чтобы снизить уровень напряженности в стране. Такое мнение выразил бывший президент республики Игорь Додон, отвечая в среду на вопросы журналистов в социальных сетях.

"За последние 30 лет мы никогда не были так близки к войне, как сегодня. Геополитические интересы других стран заключаются в дестабилизации ситуации в Молдавии, в открытии здесь второго фронта. <...> Санду следовало бы поехать завтра же в Приднестровье, встретиться с Красносельским и обратиться вместе с ним с совместной декларацией к международному сообществу и к Украине, призвать их не вмешиваться. Гарантом могло бы выступить ООН", - сказал Додон.

По его словам, принятие такой декларации успокоило бы граждан на обоих берегах Днестра.

Ранее Минобороны России сообщило о значительном скоплении личного состава и военной техники подразделений Украины вблизи украинско-приднестровской границы. В Киеве признали этот факт, но утверждают, что украинские военные выполняют задачи исключительно оборонительного характера. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не планирует вводить свои войска на территорию Приднестровья, поскольку считает ее частью Молдавии.

Параллельно ЕС поставляет оружие в Молдавию, которая увеличила свой военный бюджет в два раза, несмотря на экономический кризис. В Тирасполе обращают внимание, что усиление молдавской армии не служит укреплению доверия между двумя берегами Днестра.