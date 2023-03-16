Бывший генерал-губернатор Канады стал спецпредставителем по борьбе с иновмешательством

Премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что эта должность необходима для реализации "укрепления доверия к федеральному избирательному процессу и демократическим институтам"

ОТТАВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил бывшего генерал-губернатора североамериканской страны Дэвида Джонстона (2010-2017) специальным независимым докладчиком, который будет давать властям рекомендации по борьбе с потенциальным иностранным вмешательством в дела государства. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении канцелярии премьер-министра.

Как отметил Трюдо, учреждение новой должности необходимо для реализации "комплекса мер по борьбе с иностранным вмешательством и укреплению доверия к нашему федеральному избирательному процессу и демократическим институтам". Это решение приняли после консультаций со всеми политическими партиями, представленными в национальном парламенте.

Трюдо 6 марта объявил, что назначит спецпредставителя с большими полномочиями, который будет давать властям экспертные рекомендации по борьбе с иностранным вмешательством и укреплению демократии. Премьер-министр пояснил, что это связано с появившимися в последнее время сообщениями о якобы имевшем место вмешательстве Китая в канадские выборы 2019 и 2021 годов, а также вмешательстве других государств, таких как Иран и РФ, во внутренние дела Канады.

Последние несколько недель в Канаде активно муссируется тема возможного вмешательства КНР в канадские парламентские выборы. Трюдо уже неоднократно заверял канадцев, что результаты всех последних федеральных выборов отражают исключительно волю канадских избирателей.