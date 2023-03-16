За неделю число беженцев с Украины в Европе увеличилось более чем на 4,7 тыс.

Всего с начала СВО в страны Европы прибыли более 8 млн украинских беженцев

ЖЕНЕВА, 16 марта. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы прибыли в общей сложности 8 113 170 беженцев с Украины. За прошедшую неделю их число выросло на 4 722, свидетельствуют опубликованные в Женеве в среду вечером данные.

Больше всего беженцев с 24 февраля 2022 года по 14 марта 2023 года приняла Россия - 2 852 395. Далее следуют Польша (1 564 711), Германия (1 055 323), Чехия (497 217), Италия (171 739), Испания (170 345), Великобритания (165 700), Болгария (154 590), Франция (118 994), Румыния (120 787), Словакия (111 756) и Молдавия (107 277). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 901 577 украинских беженцев.

По данным УВКБ, с 24 февраля прошлого года по 14 марта этого года с Украины в соседние страны прибыли 19 505 596 человек. При этом 11 003 323 человека пересекли границу в обратном направлении.