Береговая охрана Японии: КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты

Ведомство призывает суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. КНДР совершила утром в четверг запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Ведомство призывает находящиеся в этом районе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сохранять бдительность. Южнокорейские военные также подтверждают информацию о ракетном запуске в КНДР.

При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации о пуске. Это уже восьмые по счету ракетные испытания КНДР с начала этого года.