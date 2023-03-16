15 марта, 22:30,
обновлено 15 марта, 22:41

Береговая охрана Японии: КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты

Ведомство призывает суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. КНДР совершила утром в четверг запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Ведомство призывает находящиеся в этом районе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сохранять бдительность. Южнокорейские военные также подтверждают информацию о ракетном запуске в КНДР.

При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации о пуске. Это уже восьмые по счету ракетные испытания КНДР с начала этого года. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
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