Ракета КНДР еще находится в полете, предположительно была запущена по крутой траектории

Согласно расчетам, ракета упадет в Японское море за пределами японской исключительной экономической зоны

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Ракета, запущенная КНДР в сторону Японского моря, находится в полете и летит, предположительно, по крутой траектории. Об этом сообщила в четверг береговая охрана Японии.

По ее данным, с момента старта в 07:14 по японскому времени (01:14 мск) до падения пройдет более часа.

Согласно приведенным расчетам, ракета упадет в Японское море за пределами японской исключительной экономической зоны - примерно в 550 км к востоку от Корейского полуострова.

При канцелярии премьер-министра Японии сформирован экстренный штаб для сбора информации о пуске. Это восьмые по счету ракетные испытания КНДР с начала этого года.