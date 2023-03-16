Премьер Японии распорядился о готовности к непредвиденным ситуациям из-за пуска в КНДР

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг распорядился обеспечить безопасность судоходства и авиаперевозок в регионе, оперативно и точно предоставлять информацию местному населению и быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям в связи с очередным ракетным запуском КНДР. Об этом глава правительства сообщил журналистам.

"Соответствующим министерствам и ведомствам было дано распоряжение обеспечить безопасность судоходства и авиаперевозок в регионе, оперативно и точно предоставлять информацию местному населению, а также быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям", - отметил он.