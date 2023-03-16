Yonhap: КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности

Сеуле ранее сообщали об одной баллистической ракете неустановленного типа, запущенной в сторону Японского моря

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. КНДР в четверг запустила одну баллистическую ракету большой дальности из района Сунан в Пхеньяне. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Наши вооруженные силы зафиксировали одну баллистическую ракету большой дальности, запущенную Севером из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря в 07:10 (01:10 мск - прим. ТАСС). Мы усилили наблюдение и бдительность, поддерживаем полную готовность в тесном сотрудничестве с США", - приводит агентство заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея (РК).

Южнокорейские военные анализируют данные о запуске, такие как дальность, скорость полета и тип ракеты. Не исключено, что запущена межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе, продемонстрированная на параде в феврале, передает Рёнхап.

В четверг в Токио запланированы переговоры президента РК Юн Сок Ёля и японского премьер-министра Фумио Кисиды.

В понедельник начались американо-южнокорейские учения "Фридом шилд". Во вторник, согласно информации Центрального телеграфного агентства Кореи, КНДР запустила две баллистические ракеты средней дальности.