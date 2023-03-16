В Японии считают, что максимальная высота полета ракеты КНДР составила более 6 тыс. км

Ракета в общей сложности преодолела несколько тысяч километров

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Баллистическая ракета, запущенная КНДР в четверг, была межконтинентальной. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.

В оборонном ведомстве полагают, что максимальная высота полета ракеты, запущенной по крутой траектории, превысила 6 тыс. км, полет продолжался порядка 70 минут. Расстояние от точки запуска до точки падения составило порядка 1 тыс. км.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что судоходство и воздушное сообщение в районе падения ракеты не было нарушено. Минобороны Японии продолжает сбор и анализ сведений о пуске. Министерство также скорректировало информацию о месте падения ракеты - она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море в 200 км от острова Хоккайдо. Ранее называлась цифра 250 км.

В Токио в четверг прошло заседание Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра Фумио Кисиды. Как сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, Пхеньяну по дипломатическим каналам через посольство в Пекине был выражен решительный протест. Он также подчеркнул, что Япония по вопросам, связанным с КНДР, продолжит тесное сотрудничество и обмен информацией с Южной Кореей и США. Мацуно также подчеркнул, что правительство не отдавало приказа Силам самообороны страны сбить ракету.

При канцелярии премьера Кисиды сформирован экстренный штаб для сбора и анализа информации о пуске. Ранее премьер отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам обеспечить безопасность судоходства и авиаперевозок в регионе, оперативно и точно предоставлять информацию местному населению, а также быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям.

Контекст запуска

В четверг начинается первый за последние 12 лет визит президента Южной Кореи в Японию. Ожидается, что вопрос ракетных пусков КНДР станет одной из важных тем двусторонних переговоров между Юн Сок Ёлем и Кисидой.

Это восьмые по счету ракетные испытания Пхеньяна с начала года.