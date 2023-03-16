Минфин США полагает, что Турция намерена принимать меры по пресечению обхода санкций

Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Брайен Нельсон и заместитель министра торговли Турции Мустафа Тузджу заверили, что считают общей целью "защиту международной финансовой системы от злоупотреблений"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Министерство финансов США считает, что власти Турции намерены принимать меры по пресечению обхода санкций. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду американским внешнеполитическим ведомством по итогам двусторонних консультаций.

Как следует из документа, заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку, 13 марта встретился в Вашингтоне с заместителем министра торговли Турции Мустафой Тузджу. Нельсон "дал высокую оценку недавно предпринятым Турцией усилиям по укреплению режима противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, а также приверженности принятию мер с целью пресечения обхода санкций". Минфин США не уточнил, о каких именно санкциях идет речь.

Как уточняется в заявлении, Нельсон и Тузджу заверили, что считают общей целью "защиту международной финансовой системы от злоупотреблений".

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в среду заявил журналистам, что российские и турецкие компании столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Россию. По его словам, торгово-экономические ведомства двух стран работают над этим вопросом.