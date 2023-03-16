Южная Корея проведет заседание Совета национальной безопасности из-за ракеты КНДР

Председательствовать будет глава управления нацбезопасности администрации президента Ким Сон Хан

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Совет национальной безопасности при президенте Республики Корея решил в четверг провести совещание из-за запущенной Пхеньяном баллистической ракеты большой дальности. Об этом сообщило агентство News1.

Председательствовать на встрече будет глава управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хан.

Ранее Комитет начальников штабов ВС Республики Корея информировал, что южнокорейские военные зафиксировали запуск одной баллистической ракеты большой дальности из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря в 07:10 по местному времени (01:10 мск). Как указывают южнокорейские СМИ, не исключено, что была запущена межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе, продемонстрированная на параде в феврале.

В четверг в Токио запланированы переговоры президента РК Юн Сок Ёля и японского премьер-министра Фумио Кисиды. В понедельник начались американо-южнокорейские учения "Фридом шилд". Во вторник, согласно информации Центрального телеграфного агентства Кореи, КНДР запустила две баллистические ракеты средней дальности.