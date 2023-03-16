Болтон заявил, что России удалось предотвратить ответ США и НАТО на украинский кризис

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности отметил, что НАТО "испугалась угроз со стороны Москвы" относительно возможной эскалации кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Руководству РФ удалось предотвратить решительный ответ на украинский кризис со стороны США и их союзников по НАТО, которые демонстрируют отсутствие стратегических планов. С такой оценкой выступил бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в авторской статье, опубликованной в среду на сайте газеты The Wall Street Journal.

По мнению Болтона, НАТО "испугалась угроз со стороны Москвы" относительно возможной эскалации кризиса, в то время как Байден "не смог, да и не особо старался" предотвратить конфликт. При этом руководство РФ, по словам Болтона, "мастерски предотвратило ответ НАТО, который был бы достаточно решительным для того, чтобы обеспечить скорое и победоносное завершение конфликта".

"Успешное запугивание со стороны Москвы проявляет неспособность Вашингтона четко обозначить свои цели в конфликте и выстроить стратегию их достижения. Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но боится победы Украины", - считает экс-советник предыдущего президента США Дональда Трампа. По мнению Болтона, "неоднозначные цели [США] и опасения эскалации со стороны России привели к нынешнему военному тупику". При этом проводимое "Россией сдерживание и отсутствие стратегии у НАТО подтверждаются внутренними разногласиями в НАТО о том, какие вооружения поставить Украине".

"Сегодняшняя политика Белого дома сводится к тому, что мы помогаем Украине обороняться, но не настолько, чтобы это имело слишком большой эффект", - пишет Болтон, отмечая, что такой подход сопряжен с рисками как для Украины, так и для самих США. По его словам, "запасы ключевых вооружений истощаются, а мощностей по их восполнению сейчас недостаточно". Как констатировал бывший помощник Трампа, нерешительность администрации Байдена препятствует ведению боевых действий украинскими военными и "открывает политические двери перед теми, кто выступает против военной помощи со стороны США".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на этом этапе миллиардами долларов. Некоторые западные политические деятели признали, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.