Yonhap: запущенная КНДР баллистическая ракета большой дальности пролетела около 1 000 км

Она стартовала под большим углом

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Запущенная в четверг Пхеньяном баллистическая ракета большой дальности пролетела около 1 000 км. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Указывается, что ракета стартовала под большим углом. Как ранее информировали в Сеуле, ракета была запущена из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря около 07:10 по местному времени (01:10 мск). Совет национальной безопасности Республики Корея решил провести заседание в связи с пуском. В Токио считают, что это была межконтинентальная баллистическая ракета.

В четверг в Токио запланированы переговоры президента Республики Корея Юн Сок Ёля и японского премьер-министра Фумио Кисиды. В понедельник начались американо-южнокорейские учения "Фридом шилд".