Британия выделит Молдавии и Грузии $12,6 млн для противодействия вмешательству извне

Из них Молдавия получит более $12 млн на реформу госуправления и экономические преобразования

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Британское правительство окажет финансовую помощь Молдавии и Грузии в целях противодействия якобы вмешательству России в дела обеих стран. Как говорится в сообщении, распространенном в четверг МИД королевства, глава ведомства Джеймс Клеверли официально объявит об этом в ходе визитов в Кишинев и Тбилиси, запланированных на 16 и 17 марта.

Молдавия получит £10 млн (больше $12 млн) на реформу госуправления и экономические преобразования, в том числе в сфере энергетики. По версии МИД Великобритании, это должно помочь стране противостоять "злонамеренному влиянию" России. £500 тыс. ($600 тыс.) Лондон передаст Грузии на обеспечение "свободных и справедливых выборов" президента в 2024 году.

"Соединенное Королевство не будет пассивно наблюдать, как Москва грубо подрывает основы демократии в этих странах, их суверенитет и территориальную целостность, - сказал Клеверли в преддверии визита. - Мы должны укреплять их способность сопротивляться гибридным угрозам, отстаивать право их народов на демократический выбор и защищать их от угрозы на границах". В Форин оффисе напомнили, что Великобритания ранее выделила £12 млн ($14,5 млн) на борьбу с коррупцией в Молдавии. Еще £10 млн ($12 млн) направлены по линии ООН на оказание помощи украинских беженцам в республике.

В феврале президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности дестабилизации ситуации в стране и призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. По ее словам, государственные органы республики подтвердили информацию президента Украины Владимира Зеленского о якобы планах РФ вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Молдавии.

Как подчеркнула 14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления Кишинева о "плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии" бездоказательны. По ее словам, очевидно, что истинная цель Киева, запустившего такую дезинформацию, заключается в том, чтобы "втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией".