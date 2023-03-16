Президент Южной Кореи заявил, что КНДР поплатится за ракетные провокации

Юн Сок Ёль поручил военным продолжать учения с США Freedom Shield в полной мере

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Ракетные провокации КНДР будут иметь для нее негативные последствия. Об этом в четверг заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе заседания Совета национальной безопасности (СНБ), созванного после запуска баллистической ракеты КНДР.

"Безрассудные провокации Севера будут иметь ясную цену", - привела газета "Чосон ильбо" слова президента. Юн Сок Ёль участвовал в совещании СНБ перед визитом в Японию.

По информации президентской администрации, Юн Сок Ёль дал военным указание продолжать "проводить совместные учения США и Республики Корея Freedom Shield в полной мере, поддерживать совместную готовность к обороне ради сдерживания любой угрозы со стороны Севера". На совещании с докладом выступил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ким Сын Гём. Члены СНБ осудили пуск баллистической ракеты, назвав его нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и раскритиковали власти КНДР за продолжение ракетно-ядерной программы вместо попыток решения экономических и продовольственных проблем.

По данным Сеула, баллистическая ракета большой дальности была запущена 16 марта из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря. Она пролетела около 1тыс. км.