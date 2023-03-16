Экс-генсек НАТО: выдвижение Трампа кандидатом в президенты США сократит поддержку Украины

Андерс Фог Расмуссен считает, что бывший американский лидер поддержал бы такой курс Соединенных Штатов по Украине, который стал бы "капитуляцией"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Выдвижение предыдущего американского лидера Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии на пост президента США на предстоящих выборах затруднило бы для Вашингтона оказание дальнейшей помощи Киеву. Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью журналистам газеты Politico, опубликованном в среду.

"Если Трамп будет выдвинут кандидатом [в президенты США], я бы назвал это геополитической катастрофой, поскольку во время [предвыборной] кампании его влияние будет разрушительным", - отметил Расмуссен. Как он констатировал, результаты социологических опросов в США свидетельствуют "об ослаблении поддержки Украины" среди американцев. Этот процесс ускорится, если Трамп станет кандидатом в президенты США от республиканцев, полагает экс-генсек НАТО. "Сам факт того, что его идеи привлекательны <...> для определенной части американского общества, направит американскую политику в неверном направлении", - считает Расмуссен.

По мнению экс-генсека НАТО, Трамп поддержал бы такой курс США по Украине, который стал бы "капитуляцией". Расмуссен выразил надежду на то, что республиканцы на предстоящих выборах президента "выдвинут кандидата, в гораздо большей степени настроенного на лидирующую роль США в мировых делах, нежели Трамп".

В материале отмечается, что Расмуссен является "советником украинского правительства" и участвует в лоббистской деятельности в интересах Киева. Он добивается от вашингтонской администрации и законодателей США наращивания военной помощи Украине, а также предоставления ей "долгосрочных гарантий в сфере безопасности".

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли также заявила, что претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

Действующий американский лидер Джо Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание. Вместе с тем он пока не заявил о начале новой предвыборной кампании.