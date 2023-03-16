В Белом доме заявили об отсутствии угрозы США из-за запуска ракеты КНДР

В заявлении руководителя пресс-службы Совета нацбезопасности Эйдриенн Уотсон отмечается, что такие действия повышают риск дестабилизации в регионе

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация полагает, что осуществленный КНДР ракетный запуск не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников, однако повышает риск дестабилизации ситуации в регионе. Такая позиция изложена в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Соединенные Штаты решительно осуждают испытание межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Оно является вопиющим нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в документе.

Уотсон привела данные Индо-Тихоокеанского командования ВС Соединенных Штатов, согласно которым запуск "не представлял непосредственной угрозы для военнослужащих, территории и союзников США". Вместе с тем она подчеркнула, что произошедшее "без необходимости повышает напряженность и риск дестабилизации ситуации в сфере безопасности в регионе".

По версии Уотсон, испытание "лишь демонстрирует, что КНДР продолжает считать приоритетом свои противоправные программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучие своего народа". "Мы призываем все страны осудить эти нарушения и призвать КНДР прекратить свои дестабилизирующие действия и начать серьезный диалог", - добавила представитель СНБ. Уотсон подчеркнула, что американские власти "тесно координируют свои действия со своими союзниками и партнерами". "Соединенные Штаты примут все необходимые меры для обеспечения безопасности своей страны, Республики Корея и Японии", - заверила Уотсон.

Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, КНДР запустила 16 марта одну баллистическую ракету большой дальности из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря. В понедельник начались американо-южнокорейские учения Freedom Shield.