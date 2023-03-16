Япония открыла новую военную базу на отдаленном острове Исигаки

Возле базы в знак протеста в четверг собрались около 30 человек

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Япония в четверг открыла новую военную базу Сил самообороны на отдаленном острове Исигаки в префектуре Окинава. Как сообщило Минобороны страны, площадь гарнизона составляет 47 га, в нем размещены 570 военных и 200 единиц техники.

В частности, на базе размещены установки для запуска ракет "Тип-12" класса "земля - корабль", а также ракет средней дальности "Тип-03" класса "земля - воздух".

Как сообщает телеканал NHK, около 30 человек собрались в четверг возле базы в знак протеста против ее открытия. Минобороны Японии планирует в связи с этим провести специальную встречу с местными жителями, чтобы объяснить им цели создания военного объекта и добиться от них понимания на этот счет.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки при этом заявил, что Минобороны просто следует графику развертывания объектов и "не пытается добиться консенсуса с местным населением".

"Мы попросили правительство тщательно объяснить ситуацию, чтобы мы могли добиться понимания и сотрудничества", - отметил он.

Япония на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня уделяет большое внимание обороне отдаленных территорий. До этого ракетные подразделения Сил самообороны были размещены на острове Мияко в том же регионе.