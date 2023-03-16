Японская полиция намеревается арестовать бывшего депутата, лишенного мандата за прогулы

Ёсикадзу Хигаситани подозревают в многочисленных угрозах по отношению к интернет-блогерам

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Токийское полицейское управление запросило ордер на арест бывшего депутата верхней палаты парламента и известного под псевдонимом GaaSyy интернет-блогера Ёсикадзу Хигаситани, который накануне был лишен своего мандата за систематические прогулы заседаний парламента. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что Хигаситани подозревают в многочисленных случаях угроз по отношению к другим интернет-блогерам. Подчеркивается, что японская полиция также в ближайшее время планирует направить запрос в МИД страны с просьбой аннулировать загранпаспорт бывшего законодателя, который сейчас находится за границей. Сам Хигаситани пока никак не прокомментировал эти сообщения.

Верхняя палата парламента Японии 15 марта большинством голосов лишила Хигаситани мандата. Это первый случай за более чем 70 лет, когда японского депутата лишают мандата, и первый в истории, когда такое наказание было вызвано систематическими прогулами заседаний. После избрания в прошлом году он не посетил ни одной сессии парламента, что вызвало резкую критику со стороны других депутатов.