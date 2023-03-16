Президент Чили обвинил Боливию в препятствовании высылке нелегальных мигрантов

Габриэль Борич рассказал о поручении министру иностранных дел республики возобновить переговоры с соседними странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 марта. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич в среду обвинил власти соседней Боливии в том, что они не оказывают содействие в решении миграционного кризиса на границе.

"Я дал указание нашему новому министру иностранных дел возобновить переговоры с соседними странами, особенно с Боливией, с которой у нас нет дипломатических отношений с 1978 года и которая сегодня не осуществляет препровождение граждан Венесуэлы и Колумбии. Их не принимают в месте, через которое они проникли в страну. Нам нужно решить этот вопрос", - сказал он в ходе визита на север Чили. Его выступление транслировалось на странице администрации главы государства в Twitter.

МИД Боливии в ответ на претензии Борича заявил, что у них нет двустороннего соглашения, которое обязывало бы республику принимать высылаемых из соседней страны нелегальных мигрантов для отправки на родину. "Что касается темы незаконной миграции, позиция Боливии была и остается следующей - эти вопросы должны решать власти стран происхождения мигрантов", - сказал замминистра иностранных дел Фредди Мамани Мачака на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

25 февраля глава МВД Чили Каролина Тоа объявила об отправке военных в приграничные районы с Боливией и Перу для борьбы с миграционным кризисом, с которым столкнулась страна из-за резко увеличившегося с 2021 года числа нелегальных мигрантов из Венесуэлы. После пересечения наземной границы они зачастую останавливаются в крупных городах на севере Чили, жители которых жалуются на рост преступности.