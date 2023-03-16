СМИ: нормализация отношений Саудовской Аравии и Ирана стала поражением для США

По словам обозревателя портала American Thinker Томаса Лифсона, престиж Вашингтона на мировой арене заметно снизился, хотя "пропагандистские СМИ делают все возможное, чтобы американцы этого не поняли"

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Договоренность о нормализации отношений Саудовской Аравии и Ирана, достигнутая при участии Китая, стала ошеломляющим поражением для администрации президента США Джо Байдена. С такой оценкой выступил обозреватель портала American Thinker Томас Лифсон.

"Шокирующая новость о том, что Китай убедил возобновить дипломатические отношения двух заклятых врагов <...> стала ошеломляющим поражением Америки, которая подрывает ее дипломатическое влияние на Ближнем Востоке и в мире", - пишет автор. "Если Саудовская Аравия более не может считаться надежным союзником, на которого можно положиться в сдерживании <...> Ирана при налаживании отношений с Израилем, то все расчеты [США] относительно баланса сил на Ближнем Востоке провалились", - констатирует Лифсон.

По его словам, престиж США на мировой арене заметно снизился, хотя "пропагандистские СМИ делают все возможное, чтобы американцы этого не поняли". "Триумф Китая на Ближнем Востоке, который снизил влияние США как весомого игрока, стал значительным, если не главным признаком катастрофы, к которой привело президентство [Джо] Байдена", - пишет автор.

10 марта агентство Tasnim сообщило о договоренности Ирана и Саудовской Аравии восстановить дипломатические отношения и планах открыть посольства в течение двух месяцев. С 6 по 10 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. В нем указывается, что Тегеран и Эр-Рияд привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга и планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.