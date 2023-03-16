16 марта, 06:15
Военная операция на Украине

Politico: Украина потеряла более 100 тыс. военных с начала конфликта

Politico: Украина потеряла более 100 тыс. военных с начала конфликта
© EPA-EFE/ MARIA SENOVILLA

Как сообщает газета, много украинских солдат погибло в Артемовске

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Более 100 тыс. украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат и офицеров, погибли за время конфликта на Украине. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По данным издания, Киев потерял многих солдат в Артемовске (украинское название - Бахмут). Поэтому США сейчас срочно перебрасывают на Украину технику и ускоренными темпами тренируют украинских военных .

Ранее начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что Министерство обороны США провело подготовку более 4 тыс. украинских военнослужащих с начала российской специальной военной операции на Украине. Обучение проходило в том числе и на территории США в Форт-Силле (штат Оклахома), где украинские военные проходили подготовку к применению в бою расчета батареи противовоздушной обороны Patriot. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация