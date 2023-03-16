16 марта, 07:00

В Румынии началась ротация американских войск

БУХАРЕСТ, 16 марта. /ТАСС/. Начинается ротация американских войск в Румынии. Об этом сообщило в четверг Radio Rumania.

"В этом месяце начинается ротация американских войск в Румынии, в состав которых входят отряды элитных бригад США, - отмечается в материале. - Это предполагает переброску войск и техники в Румынию, а до начала лета будут заменены и укреплены основные американские части на всей территории Европы".

США увеличили численность своего военного контингента в Румынии сразу после начала спецоперации на Украине, к настоящему времени он составляет 4 тыс. человек, напоминает радио. 

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СШАРумыния
© Информационное агентство ТАСС
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