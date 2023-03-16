16 марта, 07:24
Военная операция на Украине

Еврокомиссар считает, что Болгария могла бы нарастить производство боеприпасов для Украины

Тьерри Бретон заявил о необходимости найти заводы, готовые быстро нарастить производство, определить их потребности и мощности, а также потенциальные проблемы в цепочках поставок

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Болгария имеет "хороший потенциал" для наращивания производства боеприпасов, в которых нуждается Украина. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал газете Politico.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"У Болгарии хороший потенциал для значительного увеличения производства в сроки, которые могут соответствовать тому, что мы ищем", - отметил Бретон.

Еврокомиссар сообщил, что сейчас необходимо найти заводы, готовые быстро нарастить производство, определить их потребности и мощности, а также потенциальные проблемы в цепочках поставок. Он посетил в Болгарии три производственные площадки, одна из них принадлежит государственному предприятию "Вазовский машиностроительный завод". По его мнению, болгарские предприятия могли бы "нарастить поставки нынешним клиентам, которые входят в ЕС". "Страны, у которых есть запасы, смогут передать их Украине, а производители смогут увеличить производство, чтобы пополнить эти запасы. Для меня было очень важно получить эту гарантию", - добавил еврокомиссар.

Бретон намерен также посетить Словакию, Чехию, Польшу, Францию и Румынию.

Газета Die Welt в январе сообщала, что Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной прошлого года, обеспечивая до трети потребностей ее вооруженных сил.

Еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес ранее сообщила, что Евросоюз может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм для последующей отправки их Украине и пополнения запасов стран сообщества. По словам Макгиннес, Еврокомиссия также готова предпринимать действия для привлечения средств частных компаний с целью увеличить объем производства боеприпасов. 

Теги:
БолгарияУкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация