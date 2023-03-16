16 марта, 08:11

В Израиле сообщили о стрельбе и столкновениях в ходе ночных рейдов на Западном берегу

По данным израильских военных, во время массовых беспорядков подозреваемые бросали взрывчатку и мебель в силовиков, которые в ответ применяли средства по разгону демонстраций

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 марта. /ТАСС/. Израильские военные сообщили в четверг о стрельбе и столкновениях, сопровождавших ночные рейды силовиков по задержанию подозреваемых в терроризме в городах Дженин и Калькилья, а также при сопровождении паломников в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан.

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"Силовики действовали в городе Дженин по задержанию трех разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В ходе операции по войскам велась массированная стрельба. Во время рейда в городе Калькилия произошли массовые беспорядки, во время которых подозреваемые бросали взрывчатку и мебель в силовиков, которые в ответ применяли средства по разгону демонстраций", - сообщила армейская пресс-служба. Военные отметили, что всего за ночь в различных районах Западного берега было задержано восемь подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Кроме того, "ночью армейские подразделения сопровождали проход [еврейских] паломников к комплексу гробницы Иосифа в городе Наблус (крупный город на Западном берегу - прим. ТАСС)", указали в пресс-службе. "В ходе мероприятия подозреваемые направляли горящие покрышки и бросали взрывные устройства в силовиков, которые в ответ применяли спецсредства по разгону демонстраций. Силовики также открыли огонь по вооруженным людям, которые стреляли в них", - продолжили в пресс-службе, отметив, что в ходе всех ночных операций "сообщений о ранениях со стороны военных не поступало".

Израильские военные с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства. 

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